Яременко: Украина в ближайшем времени не будет членом ЕС

Новости Украины:Богдан Яременко в своем интервью заявил, что Украина в следующие 5-10 лет не получит приглашение в ЕС.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко ("Слуга народа") считает, что в ближайшие 5-10 лет Украина не получит приглашение в ЕС.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Пока что, учитывая кризисное состояние в Европе, с точки зрения существования их единства и консолидации, они не готовы будут в ближайшие 5-10 лет отвечать на этот вопрос", - считает Яременко.

По его словам, это дает Украине возможность спокойно посмотреть, чего мы хотим за это время достичь, чего мы можем достичь, что мы обязаны сделать, что не стоит спешить делать.

"Ни в коем случае не пересматривая наше желание стать членом европейской семьи, не оспаривая ни в коем случае нашу принадлежность, и географическую, и культурную, к европейскому континенту, в плане европейской интеграции как политического процесса, нам, так же, как и с Советом Европы, надо выдохнуть, успокоиться и подумать, что мы можем сделать", - сказал депутат.

Он отметил, что одного лишь желания вступить в ЕС недостаточно.

"Реальность в том, что тебя должны туда пригласить. Тебя должны "хотеть" в этом союзе. Европейский Союз в ближайшее время нас не захочет. Мы слишком велики для них и слишком проблемны, чтобы нас абсорбировать положительным образом, чтобы нас сделать частью себя. Поэтому приглашение к членству в ЕС мы не получим в течение ближайших 5-10 лет", - заявил он.

"Изменить ситуацию за это время мы можем", - добавил Яременко.