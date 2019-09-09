Депутат от "Слуги народа" расценивает визит Медведчука в РФ как госизмену

Новости Украины:Богдан Яременко планирует наказать Медведчука за визит в РФ.

Глава комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко намерен разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Яременко отметил, что подготовка такого законопроекта является его частной инициативой и вскоре это обязательно будет сделано.

"У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара. И пиарятся очень вредным способом. Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличаются от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины. Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета, в обход своих интересов. Это россияне должны понять. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, "нюхнуть" газа, это вредно. Цена этого - человеческие жизни. Это надо трактовать только так", - считает нардеп.

По словам Яременко, такие действия следует трактовать как государственную измену, а наказывать за это заключением. Он также убежден, что отмена неприкосновенности с 2020 года будет только способствовать этому.

"Надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны навредить межчеловеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должны пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какими они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы - это государственная измена. Это должно наказываться", - пояснил Яременко.

Напоминаем, российский президент Владимир Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "преследовании оппозиции" из-за Виктора Медведчука.