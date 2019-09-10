Скачать
Вторник, 10.09.2019
Рада приняла закон об импичменте президента
Рада приняла закон об импичменте президента
Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию (Видео)
Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию (Видео)
Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц
"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц

Савченко подтвердила свою безработицу

Савченко подтвердила свою безработицу
12:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Экс-депутат Надежда Савченко официально подтвердила свой статус безработной.

Народный депутат Украины 8-го созыва Надежда Савченко подтвердила информацию о том, что получила официальный статус безработного лица в центре занятости. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Неожиданно среди СМИ вызвала фурор новость, что я обратилась в центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране. А то, что у нас десятки тысяч безработных людей в Украине, которые выживают подзаработками и не могут найти работу, официально оформленную в трудовую книжку, не интересует никого?!" - отметила она.

Савченко выразила надежду, что «вопрос безработицы в Украине и поиска работы украинцами за рубежом будет интересен новой власти». Сегодня, 10 сентября, Савченко пришла в парламент. Она заняла место в ложе для помощников народных депутатов.

Яременко: Украина в ближайшем времени не будет членом ЕС

В соответствии с законодательством, народные депутаты Украины предыдущих созывов имеют право свободного прохождения в Верховную Раду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Депутат, безработность, Надежда Савченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Эти продукты считаются лучшими лекарствами от изжоги
03 Гороскоп на завтра, 10 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции
05 Названы основные причины, почему мы набираем вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Харьков без Жукова: суд отменил решение о возврате проспекта советского маршала
Харьков без Жукова: суд запретил возвращение
Курс валют 10 сентября: Нацбанк укрепил гривню на 6 копеек
Курс валют на 10 сентября
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь