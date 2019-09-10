Кольченко: Мои признания были под пытками

Новости Украины:Александр Кольченко заявил, что его признания были выбиты сотрудниками ФСБ под пытками.

Освобожденный из российской тюрьмы украинский активист Александр Кольченко подтвердил, что делал свои признания на видео ФСБ под пытками.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Это было под пытками, и в первые дни я был очень растерян", - сказал Кольченко.

Как сообщалось, Александр Кольченко - студент-заочник географического факультета Таврического национального университета, активист левых движений, в 2014 году участвовал в проукраинских митингах в Крыму.

Его задержали российские спецслужбы в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Кольченко к 10 годам колонии. Он отбывал срок в колонии №6 Копейска Челябинской области.