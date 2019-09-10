Кольченко: Мои признания были под пытками

Освобожденный из российской тюрьмы украинский активист Александр Кольченко подтвердил, что делал свои признания на видео ФСБ под пытками.
Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник в Киеве.
"Это было под пытками, и в первые дни я был очень растерян", - сказал Кольченко.
Как сообщалось, Александр Кольченко - студент-заочник географического факультета Таврического национального университета, активист левых движений, в 2014 году участвовал в проукраинских митингах в Крыму.
Его задержали российские спецслужбы в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Кольченко к 10 годам колонии. Он отбывал срок в колонии №6 Копейска Челябинской области.