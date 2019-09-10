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Сенцов: Я привез много своих работ из заключения

Сенцов: Я привез много своих работ из заключения
13:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Олег Сенцов заявил,что привез из заключения 22 кг тетрадей, писем и книг где изложены его работы.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов привез из незаконного заключения 22 кг писем, книг и тетрадей со своими работами.

Об этом Сенцов рассказал на совместной с освобождённым общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

"Для любого заключенного... в тюрьме письма - это очень важно, это самое важное. Ты можешь не поесть день, тебе могут не передавать передачи, с тобой могут что-то делать. Но все ждут писем, поэтому пишите, пишите о чем угодно - это очень поддерживает", - призвал режиссер. По словам Сенцова, ему писали много людей, он старался всем отвечать. По его словам, доходили не все письма и не все письма ему удалось отправить - некоторые изымали сотрудники колонии, некоторые терялись на почте. Он также отметил, что в колонии много читал и писал. "Я ни одно письмо не выкинул, я все привез. Я их не буду перечитывать, просто мне они дороги... Книги и тетради - большая пачка, 15 штук, и все они исписаны", - подчеркнул Сенцов.

Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию (Видео)

В свою очередь, Кольченко отметил, что письма Сенцова, родных и друзей придавали ему силы во время заключения.

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Киев, Олег Сенцов, Александр Кольченко, освобожденные пленные.
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