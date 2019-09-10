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Хомчак обсудил с представителями НАТО вопросы текущего этапа реформирования ВСУ

Хомчак обсудил с представителями НАТО вопросы текущего этапа реформирования ВСУ
20:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОУ

Новости Украины:Готовность ко вступлению Украины в НАТО - стратегическая цель реформы армии.

Готовность к полноправному членству Украины в НАТО - стратегическая цель трансформации Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак на встрече со стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Минобороны Украины и ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Генерал-лейтенант Хомчак подчеркнул неизменность достижения стратегической цели, закрепленной в Конституции Украины, - обретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 10 сентября Хомчак провел встречу со стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Китом Дейтоном от США, Джил Синклер от Канады, генерал-лейтенантом Анджеем Фальковским от Республики Польша, генерал-лейтенантом Волькером Гальбауером от Федеративной Республики Германия, генерал-майором Виталиюсом Вайкшнорасом от Литовской Республики.

Во время встречи стороны обсудили вопросы текущего этапа реформирования ВСУ, трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВСУ и продолжения оказания консультативно-совещательной помощи украинской армии со стороны государств-партнеров.

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"Мы ценим опыт ВС Соединенных Штатов Америки, Канады, Республики Польша, Латвийской Республики и Федеративной Республики Германия на пути реформирования ВС Украины и используем потенциал международной консультационной помощи для усиления возможностей ВС Украины в соответствии со стандартами НАТО", - отметил Хомчак в ходе встречи.

Также он выразил благодарность стратегическим советникам высокого уровня Комитета реформ и специалистам ВС Литвы, Канады, Германии, Польши и США за систематическую поддержку Вооруженных сил Украины в противодействии вооруженной и гибридной агрессии со стороны Российской Федерации.

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Стратегические советники высокого уровня Комитета реформ Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины отметили значительный прогресс в реформировании ВСУ начиная с 2014 года, а также подтвердили готовность и в дальнейшем сотрудничать для усиления обороноспособности Украины, понимая сложность задач по реформированию ВС Украины, которая защищает свой суверенитет от кремлевской агрессии.

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НАТО, Реформы, ВСУ, Руслан Хомчак.
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