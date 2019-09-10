Службы безопасности Президента Украины заняла первое место на чемпионате мира

Новости Украины:Охрана Президента Украины победила на чемпионате мира Bodyguard-2019.

Команда Службы безопасности Президента Украины стала победителем десятого Чемпионата мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019, который проходил 7-10 сентября в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.

"Команда Службы безопасности Президента Украины стала победителем. По результатам бескомпромиссной борьбы второе место завоевала команда Службы государственной охраны Республики Молдова, а третье - команда Специальной службы государственной охраны Грузии", - говорится в сообщении.

Команда женщин-телохранительниц Управления государственной охраны Украины продемонстрировала отличные профессиональные навыки и завоевала пятое место в общем зачете.

За победу и звание чемпионов боролись лучшие телохранители из охранных и правоохранительных ведомств, спецслужб, а также служб безопасности президентов Беларуси, Китая, Молдовы, Болгарии, Грузии, Румынии, Иордании, Сербии и Украины.

Программа чемпионата мира охватывала весь комплекс основных направлений, связанных с практикой личной охраны. В первый день участники соревновались в оказании первой медицинской помощи и эвакуации охраняемого лица, демонстрировали навыки владения техникой и тактикой пешего сопровождения первого лица, а также выполнения приемов рукопашного боя. На следующий день команды преодолевали полосу препятствий на автомобиле с приемами контраварийного вождения. Далее телохранителей ждал один из важнейших этапов чемпионата: судьи определяли лучших в стрельбе из разных положений, из автомобиля, в движении, а также в поиске на скорость взрывоопасных предметов в автомобиле первого лица.