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Службы безопасности Президента Украины заняла первое место на чемпионате мира

Службы безопасности Президента Украины заняла первое место на чемпионате мира
21:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Охрана Президента Украины победила на чемпионате мира Bodyguard-2019.

Команда Службы безопасности Президента Украины стала победителем десятого Чемпионата мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019, который проходил 7-10 сентября в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.

"Команда Службы безопасности Президента Украины стала победителем. По результатам бескомпромиссной борьбы второе место завоевала команда Службы государственной охраны Республики Молдова, а третье - команда Специальной службы государственной охраны Грузии", - говорится в сообщении.

Команда женщин-телохранительниц Управления государственной охраны Украины продемонстрировала отличные профессиональные навыки и завоевала пятое место в общем зачете.

За победу и звание чемпионов боролись лучшие телохранители из охранных и правоохранительных ведомств, спецслужб, а также служб безопасности президентов Беларуси, Китая, Молдовы, Болгарии, Грузии, Румынии, Иордании, Сербии и Украины.

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Программа чемпионата мира охватывала весь комплекс основных направлений, связанных с практикой личной охраны. В первый день участники соревновались в оказании первой медицинской помощи и эвакуации охраняемого лица, демонстрировали навыки владения техникой и тактикой пешего сопровождения первого лица, а также выполнения приемов рукопашного боя. На следующий день команды преодолевали полосу препятствий на автомобиле с приемами контраварийного вождения. Далее телохранителей ждал один из важнейших этапов чемпионата: судьи определяли лучших в стрельбе из разных положений, из автомобиля, в движении, а также в поиске на скорость взрывоопасных предметов в автомобиле первого лица.

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Все по теме:

Молдова, Китай, Беларусь, Грузия, Соревнования, Уго, Bodyguard-2019.
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