Политзаключенного Шумкова посетил украинский консул

Новости Украины:Торжокский межрайонный суд продолжает рассмотрение дела по иску Шумкова об отмене незаконного решения о содержании его в штрафном изоляторе.

Украинский политзаключенный Александр Шумков в письме латвийской активистке Татьяне Лазде сообщил, что его посещал украинский консул, а также сообщил о просьбе в информподдержке другого заключенного в колонии, гражданина России Багаудина Опиева.

"Меня в пятницу посещал консул, и суд у меня идет — оспариваю те решения, по которым я отсидел 39 суток ШИЗО. Следующее заседание - 30 сентября", - пишет Шумков.

Он также рассказывает об одном осужденном, гражданине России Богоудине (видимо - Багаудине) Салмановиче Опиеве, который, по словам Шумкова, хочет отказаться от гражданства РФ и просить убежища в странах Европы, Украине, а также подать жалобу в ЕСПЧ. Опиев просит помочь ему в этом, по крайней мере информационной поддержкой. Опиев утверждает, что его дело чисто политическое, и является преследованием за религиозные убеждения.

Экс-охранник народного депутата Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков пропал в конце августа 2017 года. Дело о его похищении расследовало Главное управление Нацполиции в области, а с 3 октября 2018 года подследственность определена за Главным следственным управлением СБУ.

4 декабря 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Шумкова к четырем годам заключения. В приговоре отмечалось, что Шумков с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

В настоящее время Торжокский межрайонный суд продолжает рассмотрение дела по иску Шумкова об отмене незаконного решения о содержании его в штрафном изоляторе.

Как сообщали российские СМИ, 6 февраля 2018 года в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговоры девяти жителям Ингушетии, обвиняемым по делу незаконного вооруженного формирования "Орджоникидзевский джамаат". Багаудин Опиев получил наибольший срок — 14 лет колонии общего режима (ч. 2 ст. 228 (незаконное приобретении и хранение наркотиков), ст. 222 (незаконное приобретении и хранение оружия и боеприпасов), ст. 205 (террористический акт) и ст. 208 (участие в НВФ) УК РФ).

Восемь из девяти осужденных заявили, что давали показания под пытками.

Российский правозащитный центр "Мемориал" так описывает жалобы родных Опиева: ему "во время обыска в доме подбросили оружие и наркотики". Затем, по словам родственников, в здание Ингушского УФСБ его "пытали током, протыкали уши иглами, били по рукам и ногам, в результате чего он получил серьезные повреждение рук и переломы двух рёбер". Участвовавшие в пытках угрожали ему еще большим насилием в случае жалоб. В возбуждении дела по поводу этих заявлений Опиеву и его родственникам было отказано.