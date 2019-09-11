Курбединов рассказал о нечеловеческих условиях содержания и этапирования крымских татар

Новости Украины:Эмиль Курбединов написал жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека о положении украинских подзащитных.

Адвокат Эмиль Курбединов, посетивший во вторник своего подзащитного Тофика Абдулгазиева, написал заявление по поводу нечеловеческих условий этапирования и содержания в российских СИЗО крымских татар.

Соответствующее видео Курбединов опубликовал на своей странице в Facebook.

“Сегодня я написал жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека о положении наших подзащитных, чтобы привести их в соответствие с Женевской конвенцией или, по крайней мере, обеспечить им нормальные условия”, - сказал Курбединов.

По его словам, сегодня, 10 сентября, он посетил своего подзащитного Тофика Абдулгазиева в СИЗО г. Симферополя, где он находится уже несколько дней. Абдулгазиев был этапирован из следственного изолятора г. Шахты, откуда был вывезен в г. Ростов-на-Дону в СИЗО-5. Там он пробыл неделю, после чего этап на поезде продолжился в Краснодар. По пути этапирования в Краснодар его подзащитный заболел, однако никакой медицинской помощи ему оказано не было.

Как рассказал Курбединов со слов его подзащитного, в краснодарском СИЗО камера площадью 20 кв. м “была набита людьми, в ней находились не менее 50 человек, в середине помещения находилась бочка с мусором, дышать там было невозможно, антисанитария, на одной койке спали по 5-7 человек”.

Вместе с Абдулгазиевым по этапу шёл блогер и журналист Ремзи Бекиров, также обвиняемый в терроризме.

“Его сразу посадили в карцер — в коробку 50 на 50, где на полу вода, крысы и спать можно было только стоя”, - рассказал адвокат. Сейчас его подзащитного и Ремзи Бекирова поместили в подвалы симферопольского СИЗО.

“Я не знаю что это за камеры, их называют карантинные камеры... Это подвальные помещения с куполом, который чуть выше человеческого роста. В самой камере можно находиться в полусогнутом состоянии, там же туалет размером 50 см с подвальными коммуникациями”, - рассказал он.

Адвокат уточнил, что СИЗО Симферополя - “с двойным перелимитом, там вместо 700-800 человек содержится более 2 тысяч”.

“Так проходят этапы в России в 21-м веке и содержатся люди, которые проходят все эти испытания абсолютно незаслуженно с ярлыком террористов. Их судят в военных судах по особо опасной террористической статье”, - резюмировал Курбединов.

27 марта 2019 года ФСБ РФ провела в Крыму массовые облавы и обыски в домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего были задержаны 24 человека. 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. 29 марта их перевезли в Ростовскую область, где они содержались в пяти СИЗО. Потом часть арестованных этапировали в Крым для проведения "следственных действий".

Пятерых из арестованных подозревают в «организации деятельности террористической группы». Остальным инкриминируют «участие в деятельности террористической организации».