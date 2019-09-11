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Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы

Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы

Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
07:18 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:Усекновение главы Иоанна Предтечи - великий праздник в православной церкви, совершаемый 11 сентября.

Традиции на 11 сентября

В этот день пост длится всего сутки, но он обычно строго соблюдается. На Ивана постного не разрешается есть ничего круглого, варить щи (из круглого капустного кочана), срезать мак, копать картофель и рвать яблоки. 

С этого дня лето заканчивается, и вместе с ранними заморозками приходит осень. Если в этот день журавли летят на юг - осень будет короткой и вскоре ляжет снег. Этот день - некоторый рубеж и в природе, и в крестьянских заботах; начиналась заготовка разносолов на зиму, открывались осенние торги и ярмарки. 

Иван постный был, пожалуй, единственным в году днем, в котором одновременно сходились и запреты, и соблазны, поэтому он особенно тяжко переживался мужчинами. К тому и говорилось:"Иванов пост не велик, а перед ним и Филлипов пост кулик". 

По традициям русского народа, в день Иоанна Крестителя грешно брать в руки нож, а если срубить им кочан капусты, то на ней покажется кровь. Еще в день Ивана постного остерегаются есть что-либо круглое, не решаются употреблять картофель, яблок - говоря, что враги святого мученика, отсекши голову, катали ее на блюде как картофель или яблоко. 

На Ивана постного убирали репу."Репный праздник" отмечался без песен, но обильной едой и угощением нищих и бедных. 

Приметы на 11 сентября

Иван постный пришел, лето красное увел. 

Иван постный - осени отец крестный. 

С постного Ивана не выходит мужик без кафтана. 

На Ивана постного собирают коренья рослые, а на Ивана Купалу собирают травы. 

На Ивана постного щей не варят. 

На Ивана постного последнее стлище на льны. 

Иван Предтеча гонит птицу за море далече. 

Знаменательные события в истории: 11 сентября 2019 года

С Ивана-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает. 

Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю. 

Лебедь несет на носу снег. 

Скворцы долго не улетают - к сухой осени. 

Стаи грачей тянутся темными вечерами - к хорошей погоде. 

Коли журавли на Киев (юг) пошли - ранняя зима.

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Заговор, Приметы, 11 сентября, Обряды, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Приметы на 11 сентября, Усекновение главы, День Иоанна Предтечи.
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