Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы

Новости Украины:Усекновение главы Иоанна Предтечи - великий праздник в православной церкви, совершаемый 11 сентября.

Традиции на 11 сентября

В этот день пост длится всего сутки, но он обычно строго соблюдается. На Ивана постного не разрешается есть ничего круглого, варить щи (из круглого капустного кочана), срезать мак, копать картофель и рвать яблоки.

С этого дня лето заканчивается, и вместе с ранними заморозками приходит осень. Если в этот день журавли летят на юг - осень будет короткой и вскоре ляжет снег. Этот день - некоторый рубеж и в природе, и в крестьянских заботах; начиналась заготовка разносолов на зиму, открывались осенние торги и ярмарки.

Иван постный был, пожалуй, единственным в году днем, в котором одновременно сходились и запреты, и соблазны, поэтому он особенно тяжко переживался мужчинами. К тому и говорилось:"Иванов пост не велик, а перед ним и Филлипов пост кулик".

По традициям русского народа, в день Иоанна Крестителя грешно брать в руки нож, а если срубить им кочан капусты, то на ней покажется кровь. Еще в день Ивана постного остерегаются есть что-либо круглое, не решаются употреблять картофель, яблок - говоря, что враги святого мученика, отсекши голову, катали ее на блюде как картофель или яблоко.

На Ивана постного убирали репу."Репный праздник" отмечался без песен, но обильной едой и угощением нищих и бедных.

Приметы на 11 сентября

Иван постный пришел, лето красное увел.

Иван постный - осени отец крестный.

С постного Ивана не выходит мужик без кафтана.

На Ивана постного собирают коренья рослые, а на Ивана Купалу собирают травы.

На Ивана постного щей не варят.

На Ивана постного последнее стлище на льны.

Иван Предтеча гонит птицу за море далече.

С Ивана-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает.

Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю.

Лебедь несет на носу снег.

Скворцы долго не улетают - к сухой осени.

Стаи грачей тянутся темными вечерами - к хорошей погоде.

Коли журавли на Киев (юг) пошли - ранняя зима.