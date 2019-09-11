Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября

Новости Украины:Погода в Украине в среду, 11 сентября, ожидается благоприятная и солнечная во всех областях.

В среду, 11 сентября, в Украине ожидается 24-29°, однако через несколько дней похолодает до +3°.

Синоптики предупреждают, что постепенно начнет опускаться ночная температура воздуха и в конце недели наступит существенное похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В Украине 11 сентября небольшой дождь. Без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, на крайнем востоке страны и в Карпатах 5-8° тепла, днем в Украине 24-29°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 11 сентября небольшая облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, по Украине:

Ужгород – +23...+25, солнце, без осадков

Львов – +22...+24, солнце, без осадков

Ивано-Франковск – +22...+24, солнце, без осадков

Тернополь – +23...+25, солнце, без осадков

Черновцы – +24...+26, солнце, без осадков

Хмельницкий – +24...+26, солнце, без осадков

Луцк – +23...+25, солнце, без осадков

Ровно – +23...+25, солнце, без осадков

Житомир – +25...+27, солнце, без осадков

Винница – +25...+27, солнце, без осадков

Одесса – +24...+26, солнце, без осадков

Николаев – +26...+28, солнце, без осадков

Херсон – +26...+28, солнце, без осадков

Симферополь – +25...+27, солнце, без осадков

Кропивницкий – +25...+27, солнце, без осадков

Черкассы – +25...+27, солнце, без осадков

Чернигов – +25...+27, солнце, без осадков

Сумы – +25...+27, солнце, без осадков

Полтава – +24...+26, солнце, без осадков

Днепр – +26...+28, солнце, без осадков

Запорожье – +25...+27, солнце, без осадков

Донецк – +25...+27, солнце, без осадков

Луганск – +24...+26, солнце, без осадков

Харьков – +26...+28, солнце, без осадков

Киев – +26..+28, солнце, без осадков

Прогноз погоды 10 сентября

Народный прогноз погоды: 11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: "Иван Постный пришел, лето красное увел». Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима - ранняя.