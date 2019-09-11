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Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября

Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
09:23 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Погода в Украине в среду, 11 сентября, ожидается благоприятная и солнечная во всех областях.

В среду, 11 сентября, в Украине ожидается 24-29°, однако через несколько дней похолодает до +3°.

Синоптики предупреждают, что постепенно начнет опускаться ночная температура воздуха и в конце недели наступит существенное похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. 

"В Украине 11 сентября небольшой дождь. Без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, на крайнем востоке страны и в Карпатах 5-8° тепла, днем в Украине 24-29°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 11 сентября небольшая облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +23...+25, солнце, без осадков
  • Львов – +22...+24, солнце, без осадков
  • Ивано-Франковск – +22...+24, солнце, без осадков 
  • Тернополь – +23...+25, солнце, без осадков
  • Черновцы – +24...+26, солнце, без осадков
  • Хмельницкий – +24...+26, солнце, без осадков
  • Луцк – +23...+25, солнце, без осадков
  • Ровно – +23...+25, солнце, без осадков
  • Житомир – +25...+27, солнце, без осадков
  • Винница – +25...+27, солнце, без осадков
  • Одесса – +24...+26, солнце, без осадков
  • Николаев – +26...+28, солнце, без осадков
  • Херсон – +26...+28, солнце, без осадков
  • Симферополь – +25...+27, солнце, без осадков
  • Кропивницкий – +25...+27, солнце, без осадков
  • Черкассы – +25...+27, солнце, без осадков
  • Чернигов – +25...+27, солнце, без осадков
  • Сумы – +25...+27, солнце, без осадков
  • Полтава – +24...+26, солнце, без осадков
  • Днепр – +26...+28, солнце, без осадков
  • Запорожье – +25...+27, солнце, без осадков
  • Донецк – +25...+27, солнце, без осадков
  • Луганск – +24...+26, солнце, без осадков
  • Харьков – +26...+28, солнце, без осадков
  • Киев – +26..+28, солнце, без осадков

Прогноз погоды 10 сентября

Народный прогноз погоды: 11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: "Иван Постный пришел, лето красное увел». Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима - ранняя.

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Киев, Погода, Солнце, Осень, Сентябрь, Прогноз погоды.
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