Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября

В среду, 11 сентября, в Украине ожидается 24-29°, однако через несколько дней похолодает до +3°.
Синоптики предупреждают, что постепенно начнет опускаться ночная температура воздуха и в конце недели наступит существенное похолодание.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В Украине 11 сентября небольшой дождь. Без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, на крайнем востоке страны и в Карпатах 5-8° тепла, днем в Украине 24-29°", - отмечается в сообщении.
В Киеве 11 сентября небольшая облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.
Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, по Украине:
Прогноз погоды 10 сентября
Народный прогноз погоды: 11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: "Иван Постный пришел, лето красное увел». Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима - ранняя.