Первая пресс-конференция Сущенко (Видео)

Новости Украины:Освобожденный политзаключенный Роман Сущенко дает первую пресс-конференцию.

В среду, 11 сентября, собственный корреспондент Укринформа Роман Сущенко, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена с РФ, и его адвокат Марк Фейгин дают первую после освобождения пресс-конференцию.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже".

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным". Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г. Кирово-Чепецк, с. Утробино).

Пресс-конференция Сущенко

7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, а также 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.