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"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)

"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил Романа Сущенко с возвращением в Украину.

Народный депутат (фракция "Евросолидарность"), пятый президент Украины Петр Порошенко в среду утром встретился с освобожденным из России политзаключенным журналистом Романом Сущенко.

"Большая честь для меня и особая радость пожать руку Роману Сущенко и наконец-то приветствовать его дома", - написал политик на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Порошенко отметил, что хорошо помнит адресованные ему письма Сущенко, которые политзаключенный писал находясь в заключении в России. "Они вдохновляли меня не прекращать борьбу, а Роман и его жена Анжела стали примером настоящего мужества, которое они продемонстрировали всему миру. Невероятно счастлив сегодня поблагодарить за то, что в их сердцах всегда была Украина", - написал он.

Персона нон грата: Сущенко запретили приезжать в Россию

Политик констатировал, что новости об освобождении украинцев из российских тюрем и их возвращении домой много украинцев восприняли как собственную победу.

"Потому что жизнь и здоровье наших патриотов для нас всегда на первом месте. В отличие от России, где неизвестно куда исчезают те, кого привезли из Украины", - отметил Порошенко.

Также он выразил уверенность, что "придет время, и все, кто сейчас остается заложниками Кремля, вернутся домой и услышат: "Добро пожаловать на родную землю".

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ВРУ, Петр Порошенко, Политика, Верховна Рада, Роман Сущенко.
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