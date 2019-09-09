Персона нон грата: Сущенко запретили приезжать в Россию

Новости Украины:Освобожденному Роману Сущенко власти РФ запретили пересекать госграницу в течении 20 лет.

О помиловании и запрет въезжать на территорию РФ журналисту объявили в стенах СИЗО "Лефортово", сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный ", - рассказал Фейгин.

Напомним, Сущенко задержали с нарушением всех международных норм 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября того же года ему предъявили обвинение в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский суд осудил Романа на 12 лет. Наказание он должен был отбывать в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

Как сообщалось ранее, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие. Сущенко уже заявил, что планирует и дальше работать в "Укринформе".

"Дело Сущенко" стала последним кейсом адвоката Фейгина. В ходе процесса он был лишен в России статуса адвоката. Фейгин обжаловал это решение в Европейском суде по правах человека и в данный момент ждет решения Европейского суда.