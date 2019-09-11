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Сущенко: ФСБ готовились к моей поимке

Сущенко: ФСБ готовились к моей поимке
14:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Роман Сущенко освобожденный журналист заявил, что службы РФ готовились около года для его задержания.

Освобожденный в рамках обмена с РФ журналист Роман Сущенко заявил, что российские спецслужбы около года готовили операцию по его задержанию. О "По моему мнению и по мнению моих адвокатов, это была продуманная, изящная и грубая операция, которая планировалась, разрабатывалась и осуществлялась, наверное, около года. То есть, это работа их спецслужб, что стало неожиданностью для меня", - заявил журналист. По словам Сущенко, процесс самого задержания был неожиданным. Он сообщил, что его поездка в Москву была связана с необходимостью помочь родственникам. "Я не хотел бы вдаваться в подробности, это связано со здоровьем", - отметил он.

Как сказал Сущенко, у него были "наивные надежды", что он не будет представлять интереса для российских спецслужб. "Я уже шесть лет работал в Париже. Действительно писал, но эти материалы были взвешенными, как учили в Институте журналистики. То есть, подавались все стороны. Моя миссия, как и любого из коллег в информационной журналистике, это информационные сообщения, заметки в онлайн-режиме. Я наивно надеялся, что моя скромная персона не будете иметь такого большого значения и заинтересованности", - подчеркнул журналист.

ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже. 4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко рассказал о попытка РФ его завербовать

12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным. 7 сентября этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров Евгений Панов, Артур Панов.

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Россия, РФ, ФСБ, освобожденные пленные, Роман Сущенко.
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