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Сущенко рассказал о попытка РФ его завербовать

Сущенко рассказал о попытка РФ его завербовать
14:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам освобожденного украинского журналиста, Романа Сущенко, сотрудники ФСБ дважды пытались его завербовать.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский журналист Роман Сущенко заявил, что во время незаконного удержания в РФ было две попытки его завербовать. Об этом он сообщил во время совместной с его адвокатом Марком Фейгиным пресс-конференции в Киеве. По его словам, попытка вербовки была сразу в день его задержания, после 20.00.

"Это был заместитель первого отдела следственного управления ФСБ, подполковник по фамилии Свинолуп. Он просто вошел и предложил сотрудничество со следствием. Это произошло после того, как я познакомился с их государственным адвокатом, которого предлагают сразу после подобных случаев. Тогда адвокат сказала, что срок заключения за совершение преступления, в котором меня подозревают, предусматривает до 20 лет заключения. Я не согласился, и ответил, что я вас услышал", - заявил Сущенко.

После этого, отметил он, попыток со стороны спецслужб РФ завербовать не было, однако это пытались сделать сотрудники пенитенциарной системы РФ.

Первая пресс-конференция Сущенко (Видео)

"Были предложения к сотрудничеству оперативников пенитенциарной системы РФ. В частности, в следственном изоляторе "Матросская тишина", где я ждал этапирования, какой лейтенант сказал: вот вам ручка, вот вам бумага, напишите нам согласие на сотрудничество. Я сказал, что я журналист, и статьи - это моя профессия, а такого рода документы - это уже не мое. Таких два случая было, и все", - добавил Сущенко.

Как сообщалось ранее, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

Персона нон грата: Сущенко запретили приезжать в Россию

7 сентября этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных - Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров Евгений Панов, Артур Панов.

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РФ, ФСБ, Журналист, Роман Сущенко.
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