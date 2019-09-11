Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября

Завтра, 12 сентября, в Украине удержится в поле повышенного атмосферного давления и сохранится теплая и сухая погода.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
В четверг в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Криму и Приазовье - северо-восточный, 5-10 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.
Карта ветров 12 сентября
Прогноз погоды на четверг, 12 сентября, по Украине:
- Ужгород – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
- Львов – +24...+26, небольшая облачность, без осадков
- Ивано-Франковск – +25...+27, небольшая облачность, без осадков
- Тернополь – +25...+27, небольшая облачность, без осадков
- Черновцы – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
- Хмельницкий – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
- Луцк – +25...+27, переменная облачность, без осадков
- Ровно – +25...+27, переменная облачность, без осадков
- Житомир – +26...+28, переменная облачность, без осадков
- Винница – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
- Одесса – +25...+28, небольшая облачность, без осадков
- Николаев – +27...+29, небольшая облачность, без осадков
- Херсон – +28...+30, солнце, без осадков
- Симферополь – +25...+27, солнце, без осадков
- Кропивницкий – +27...+29, небольшая облачность, без осадков
- Черкассы – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
- Чернигов – +26...+28, переменная облачность, без осадков
- Сумы – +25...+27, переменная облачность, без осадков
- Полтава – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
- Днепр – +26...+28, солнце, без осадков
- Запорожье – +27...+29, солнце, без осадков
- Донецк – +26...+28, солнце, без осадков
- Луганск – +25...+27, солнце, без осадков
- Харьков – +25...+27, солнце, без осадков
- Киев – +26..+28, переменная облачность, без осадков
Прогноз погоды 12 сентября
Ночью температура будет варьироваться в промежутке от 8 до 13 °, на побережье морей до 18 °, днем от 24 до 29°; в Карпатах ночью 5-8° , днем 12-17 °.
В Киеве и области осадки не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; Температура ночью 11-13°, днем 26-28°.
Синоптики сообщили, что 11 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что антициклон Friederike над Атлантикой втянет в свою систему восточный антициклон.
"Практически вся континентальная Европа будет лежать, как в шезлонге у моря в большом шляпе, в этой замечательной солнечной погоде, будет сухо и тепло", - пообещала Диденко.