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Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября

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Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
16:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Антициклон пока не собирается покидать Украину.

Завтра, 12 сентября, в Украине удержится в поле повышенного атмосферного давления и сохранится теплая и сухая погода.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В четверг в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Криму и Приазовье - северо-восточный, 5-10 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.

Карта ветров 12 сентября

Прогноз погоды на четверг, 12 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
  • Львов – +24...+26, небольшая облачность, без осадков
  • Ивано-Франковск – +25...+27, небольшая облачность, без осадков 
  • Тернополь – +25...+27, небольшая облачность, без осадков
  • Черновцы – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
  • Хмельницкий – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
  • Луцк – +25...+27, переменная облачность, без осадков
  • Ровно – +25...+27, переменная облачность, без осадков
  • Житомир – +26...+28, переменная облачность, без осадков
  • Винница – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
  • Одесса – +25...+28, небольшая облачность, без осадков
  • Николаев – +27...+29, небольшая облачность, без осадков
  • Херсон – +28...+30, солнце, без осадков
  • Симферополь – +25...+27, солнце, без осадков
  • Кропивницкий – +27...+29, небольшая облачность, без осадков
  • Черкассы – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
  • Чернигов – +26...+28, переменная облачность, без осадков
  • Сумы – +25...+27, переменная облачность, без осадков
  • Полтава – +26...+28, небольшая облачность, без осадков
  • Днепр – +26...+28, солнце, без осадков
  • Запорожье – +27...+29, солнце, без осадков
  • Донецк – +26...+28, солнце, без осадков
  • Луганск – +25...+27, солнце, без осадков
  • Харьков – +25...+27, солнце, без осадков
  • Киев – +26..+28, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды 12 сентября

Ночью температура будет варьироваться в промежутке от 8 до 13 °, на побережье морей до 18 °, днем от 24 до 29°; в Карпатах ночью 5-8° , днем 12-17 °.

В Киеве и области осадки не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; Температура ночью 11-13°, днем 26-28°.

Синоптики сообщили, что 11 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что антициклон Friederike над Атлантикой втянет в свою систему восточный антициклон.

"Практически вся континентальная Европа будет лежать, как в шезлонге у моря в большом шляпе, в этой замечательной солнечной погоде, будет сухо и тепло", - пообещала Диденко.

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Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра, 12 сентября.
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