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Сущенко предстоит хирургическая операция

Сущенко предстоит хирургическая операция
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Освобожденному Роману Сущенко еще две недели нужно посещать врачей.

Собственный корреспондент Укринформа Роман Сущенко, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена пленными с РФ, сообщил, что в целом чувствует себя хорошо, однако еще нужно посещать врачей в "Феофании".

Об этом Сущенко рассказал на первой после своего освобождения пресс-конференции в Укринформе.

"На самом деле я отошел чисто психологически и как-то сфокусировал своё зрение и рецепторы настроил на обычную жизнь. Буквально вчера утром до этого была какая-то инерция достаточно сложная и непонятная, и сейчас я уже говорю сознательно. Конечно, это произошло благодаря в том числе специалистам "Феофании", куда нас сразу отвезли. Это очень высокого уровня люди, врачи, сестринский персонал, которые с большим вниманием отнеслись к той миссии, которая была возложена на них. Я прошел массу обследований, анализы сдал, они объяснили, что это нужно в динамике наблюдать. Есть определенные сферы, которые нужно урегулировать, я уже получил дельные советы, в частности конкретно со своей ситуацией. Еще предстоит небольшая хирургическая операция, она несерьезная, на следующей неделе", - рассказал Сущенко.

Так, по его словам, еще две недели нужно посещать врачей в "Феофании".

"А так общее состояние благодаря семье, друзьям, и благодаря общению с коллегами-журналистами, я думаю, что психически какой-то настрой на нормальный ритм будет", - отметил Сущенко.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

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Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялось взаимное освобождение удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осужденных украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Москва, Моряки, Пленные, Политзаключенные, Роман Сущенко.
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