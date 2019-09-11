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Сущенко: Ни даты, ни времени обмена не было известно

Сущенко: Ни даты, ни времени обмена не было известно
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Роман Сущенко раскрыл подробности своего обмена.

Бывший узник Кремля корреспондент Укринформа Роман Сущенко рассказал, что до последнего момента не знал, как и когда состоится обмен.

Об этом он сказал во время первой после освобождения пресс-конференции в Укринформе.

"Касательно обмена скажу вам так: до последнего момента я не знал, как и когда это будет. Потому что по сообщениям местных СМИ, и наших дипломатов... они говорили: "Мы работаем". Но какой смысл давать надежду, тем более ни даты, ни времени не было известно?", - сказал Сущенко, отвечая на вопрос журналистов о том, когда он понял, что будет обмен.

Он рассказал, что 15 августа сразу после обеда ему сказали собирать вещи.

"А по четвергам в этой колонии обычно происходил этап. Ничего не говоря, дали несколько часов собрать вещи. Я собрал и чуть позже сказали, что должен быть ограничен вес - то есть 20 килограммов, из чего не сложно сделать вывод, что это будет самолет. Куда - неизвестно", - рассказал Сущенко.

По его словам, от представителей администрации он услышал, что его требуют этапировать в Москву.

"Мне удалось договориться с ними о звонке... Я позвонил консулу и сказал, что меня этапируют, куда - неизвестно, но предварительно - самолетом и, скорее всего, - в столицу. Из его ответа я понял, что ему также ничего не известно. И соответственно 16-го уже нас этапировали самолетом из Кирово... Потом в Москву, во Внуково. И уже я оказался в Лефортово", - продолжил Сущенко.

В Лефортово, отмечает он, все время находился в камере.

"Никаких контактов. Запрещены были: ни с адвокатами, ни с родственниками, ни с консулами. Несмотря на мои требования ничего этого не было. И только где-то через сутки, кажется, или через двое, появился один из представителей администрации. Говорит: "К вам консул, собирайтесь. Есть потребность пообщаться". И соответственно во время встречи, которая была формальной, чисто для подписи, мне консул сказал, что нужно подписать. Дело решено. Глаза у него были наполнены искрами и слезами. И он сказал, что это удостоверение о возвращении в Украину. Я подписал", - сказал Сущенко.

Как он отметил, после этого почувствовал "сдержанный оптимизм".

"Не сказали время, а представитель администрации зашел и сказал, что еще где-то полторы недели придется подождать. И буквально на следующую ночь в 4 утра стучат в камеру и говорят: "Собирайтесь с вещами". И я понял, что приближается это время. И уже когда мы прибыли во Внуково, нам зачитали указ Путина о помиловании 11 человек, поскольку у моряков немного другая юридическая ситуация, уже тогда я понял, что вот она - свобода. Еще несколько часов полета и все", - сказал Сущенко.

Он признался, что "уже в самолете немного начало попускать".

"И когда пересекли воздушную границу, уже легче стало", - добавил Сущенко.

Сущенко: ФСБ готовились к моей поимке

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате "35 на 35". В Украину вернулись 35 человек, в том числе 11 незаконно осужденных украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Россия, РФ, Политзаключенные, Роман Сущенко.
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