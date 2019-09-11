На лечении в "Феофании" находиться восемь бывших заключенных РФ

Новости Украины:В больнице рассказали, что не могут разглашать информацию о состоянии пациентов, однако сообщили, что двое из них находятся в кардиологии.

На стационарном лечении в клинической больнице "Феофания" находятся восемь освобожденных политзаключенных. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главного врача "Феофании" Андрей Строкань.

Врач отметил, что не может озвучивать медицинскую информацию о состоянии пациентов без их согласия, но рассказал, что сейчас на стационарном лечении находятся восемь освобожденных украинцев, двое из которых переведены в кардиологическое отделение.

По словам Строканя, Роман Сущенко проходит лечение амбулаторно, Олег Сенцов отказался от лечения, а Станислава Клыха перевели в военный госпиталь.

”Есть специализированная помощь, которая не является чисто медицинской и связанной с соматическими заболеваниями. Я не буду вам давать конкретной информации... Я на это не имею никаких прав. В ”Феофании” есть все для того, чтобы оказывать помощь людям с травмами и соматическими заболеваниями, а для всего остального существуют специализированные учреждения, туда его и перевели”, - прокомментировал врач перевода Клыха.

Заместитель главного врача также отметил, что в клинике с освобожденными политзаключенными интенсивно работает психологическая служба.

”Вчера закончили заниматься с нашими пациентами около пяти вечера, а сегодня с девяти утра снова начали. То есть, мы сейчас объединяем одновременно медицинское обследование и лечение с психологическим и психореабилитационным”, - рассказал врач.

По его словам, в ближайшее время несколько пациентов уже могут быть выписаны, ведь у многих из них есть болезни, которые можно лечить амбулаторно, например, стоматологические.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных - Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар. Также Денисова сообщила, что 10 освобожденных украинских пленников помиловал президент РФ, а Бекиров и моряки были освобождены под личные обязательства.