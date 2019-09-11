Денисова анонсировала получение освобожденными заключенными ID-паспортов

Новости Украины:Освобожденные из РФ украинцы в ближайшее время получат ID-паспорта.

Граждане Украины, вернувшиеся из РФ после взаимного освобождения удерживаемыми лицами, в ближайшее время получат ID-паспорта.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня начали реализацию совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы Украины по оформлению ID-паспортов. Новые документы получат освобожденные 7 сентября военные моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ, или если есть необходимость в их обновлении", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По ее словам, Государственная миграционная служба организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса в места прохождения лечения освобожденных.

"Надеюсь, что выдача готовых ID-карт состоится в ближайшее время", - добавила Денисова.