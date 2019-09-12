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Крысина перевезут в следственный изолятор СБУ в Киеве

Крысина перевезут в следственный изолятор СБУ в Киеве
00:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Осужденного "титушку" Крысина переведут из колонии в изолятор СБУ для следственных действий по одному из дел Майдана.

"Титушку" Юрия Крысина перевезут из Торецкой исправительной колонии в следственный изолятор СБУ в Киеве.

Об этом сообщил прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской. По его словам, Крысин нужен следствию в Киеве для проведения следственных действий по одному из дел Майдана, что касается преследования "титушками" участников акций протеста в разные периоды Революции достоинства.

Потребность в допросе возникла после того, как Крысин заявил, что в своих показаниях он оговорил другого подозреваемого по делам Майдана Армена Саркисяна, который сейчас находится в международном розыске.

"Крысин написал заявление, что якобы с ним не проводили следственных действий (хотя это неправда), где он хотел рассказать об обстоятельствах, при которых оговорил Саркисяна, и он якобы хочет дать показания об этом. Чтобы проверить эти его слова, нужно провести ряд следственных действий, возможно, с выходом на место, где происходили следственные действия. В связи с этим мы обратились в суд с ходатайством, чтобы Крысина перевели в Киев, и суд его удовлетворил", - сказал Донской.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева "титушки" убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину. Действия Крысина, который добивал битой раненого журналиста, были квалифицированы как хулиганство.

22 декабря 2017 года судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания на два года. 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину новое наказание - 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.

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В начале октября 2018 года Крысина этапировали в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания. 10 сентября 2019 года Верховный суд оставил в силе приговор Крысину в виде лишения свободы сроком на 5 лет по делу об убийстве Веремия.

Дарницкий райсуд Киева в настоящее время рассматривает еще одно дело в отношении Крысина - о противодействии активистам Евромайдана и пытках.

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Киев, Суд, Майдан, Вячеслав Веремей, Юрий Крысин, Армен Саркисян.
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