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Арестован торговый павильон, торговавший Шаурмой с сальмонеллой

Арестован торговый павильон, торговавший Шаурмой с сальмонеллой
01:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд Одесской области арестовал торговый павильон, в котором произошло массовое отравление людей шаурмой.

Овидиопольский районный суд Одесской области арестовал торговый павильон, в котором произошло массовое отравление людей шаурмой, у пострадавших была выявлена сальмонелла.

Данные выводы можно сделать изучив соответствующее постановление суда.

В частности, с ходатайством об аресте имущества обратился следователь Овидиопольского отдела полиции по согласованию с процессуальным руководителем – прокурором. По данным следствия, в павильоне продавали шаурму, хот-доги, куры-гриль.

Как сообщалось ранее, 2 сентября полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления людей шаурмой в торговом павильоне в поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области. В тот же день на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщалось о 37 госпитализированных.

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3 сентября стало известно, что с 31 августа по 2 сентября включительно в инфекционную больницу обратился 41 человек, в том числе десять детей в возрасте от 3-х до 17 лет. Позднее количество отравившихся возросло до 45. У потерпевших выявлена сальмонелла.

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Суд, Одесская область, Сальмонелла.
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