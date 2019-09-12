Делегация священного Синода епископов УГКЦ встретилась с Папой-эмеритом Бенедиктом XVI

Новости Украины:Несмотря на физическую слабость, святейший отец Бенедикт XVI принял епископов УГКЦ.

Папа-эмерит Бенедикт XVI в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане принял делегацию священного Синода епископов Украинской греко-католической церкви, который прошел в Риме 1-10 сентября.

Об этом говорится в сообщении на сайте УГКЦ.

"10 сентября в монастыре Матер Еклезиа папа-эмерит Бенедикт XVI принял делегацию священного Синода епископов УГКЦ, который проходил в Риме с 1-10 сентября. Вместе с Блаженнейшим Святославом папу-эмерита посетили митрополиты и секретарь Синода епископов УГКЦ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, принял украинских архиереев монсеньор Георг Гайнсвейн, префект папского двора и личный секретарь папы-эмерита Бенедикта XVI.

"Несмотря на физическую слабость, святейший отец пожелал встретиться с украинскими епископами", - отметил епископ Гайнсвейн, приветствуя гостей в монастыре Mater Ecclesiae на территории Ватикана, где проживает папа-эмерит.

В начале аудиенции Блаженнейший Святослав представил Его Святейшеству митрополитов УГКЦ с разных континентов мира и секретаря Синода УГКЦ. Он рассказал ему о работе Синода и объяснил главную тему, над которой размышляли синодальные отцы: "Сопричастие и единство в жизни и служении УГКЦ". "Именно здесь, в Риме, епископы собрались на Синод, чтобы засвидетельствовать наше единство с преемником апостола Петра", - говорится в сообщении.

10 вересня у монастирі Mater Ecclesiae папа-емерит #ВенедиктXVI прийняв делегацію Священного Синоду Єпископів #УГКЦ, який проходив у Римі з 1-10 вересня. Разом з Блаженнішим Святославом папу-емерита відвідали митрополити та секретар Синоду Єпископів УГКЦ.https://t.co/FIgjZexWAe pic.twitter.com/znSxjsT93p — OSBM (@osbm_info) September 11, 2019

Блаженнейший Святослав также рассказал папе-эмериту о глобальном измерение УГКЦ, ее открытости для всех, кто желает "жить духовностью византийской традиции в ее единстве со всей католической церковью". Папа-эмерит Бенедикт XVI поинтересовался, в частности, у украинских епископов из диаспоры о состоянии пастырства в их епархиях в условиях современных миграционных вызовов. Владыка Борис Гудзяк, архиепископ и митрополит Филадельфийский, рассказал папе-эмериту о развитии Парижской епархии, а также о своем новое служении верующим УГКЦ в США.

"Отдельное внимание в общении с Его Святейшеством было посвящено ситуации в Украине, в том числе освобождению политических заключенных Кремля. Папа-эмерит проявил свою осведомленность ситуацией в Украине и заверил в личной поддержке и постоянных молитвах за мир в Украине", - говорится в сообщении.

В завершение аудиенции с епископами УГКЦ Бенедикт XVI говорил о необходимости сохранять единство в "современном поделенном и раздробленном мире".

Синод епископов УГКЦ проходил в Риме, в Украинской коллегии святого Иосафата, 1-10 сентября. Место Синода выбрано неслучайно, ведь главной темой синодальных заседаний было "Сопричастие и единство в жизни и служении УГКЦ". Синод начался Архиерейской божественной литургией в соборе святой Софии в Риме по случаю 50-летия освящения этой святыни. На следующий день синодальных отцов принял святейший отец Франциск, а завершились рабочие заседания аудиенцией у папы-эмерита Бенедикта XVI.