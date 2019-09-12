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Балух: Благодарю всех за письма, они были большой поддержкой (Видео)

Балух: Благодарю всех за письма, они были большой поддержкой (Видео)
06:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Бывший политзаключенный Балух поблагодарил всех, кто присылал ему письма.

Владимир Балух, один из бывших узников Кремля, поблагодарил всех, писавших ему письма, которые помогали выжить в российской тюрьме.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ATR.

"Большое спасибо всем. Каждое письмо - это, я даже не знаю каким словом это можно выразить. Ощущения, которые дают письма, на самом деле, это тот сок земли, то, чем ты питаешься, чем питается душа твоя… Это не какие-то там слова высокие, это чистая правда", - рассказал Балух.

Как сообщалось ранее, Владимир Балух - крымский фермер. Он вывесил на своем доме флаг Украины, позже прикрепил табличку "Улица Героев Небесной Сотни".

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года в его доме в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма - будто бы у него на чердаке нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Впоследствии против активиста возбудили еще одно дело - по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольном, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это тюремщик напал на него.

По совокупности двух уголовных дел подконтрольный Кремлю суд в Крыму приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время это более 3 тысяч 800 гривен). Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

С 29 марта 2019 года Балух находился в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).

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7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, а также 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Крым, Политзаключенные, Владимир Балух.
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