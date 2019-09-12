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В правительстве собираются защитить детей от угроз виртуального мира

В правительстве собираются защитить детей от угроз виртуального мира
06:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:В правительстве скоординируют усилия для защиты детей от интернет-угроз.

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба и руководители профильных министерств обсудили вопросы координации усилий для создания инструментов, которые будут защищать детей от онлайн-буллинга, порнографии и других угроз виртуального мира.

Встреча состоялась в Офисе Президента, сообщает сайт главы государства.

"Министерство социальной политики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодежи и спорта объединят усилия для разработки инструментов защиты украинских детей на государственном уровне и имплементации этих инструментов в различных сферах и институтах. К разработке планируется привлечь родителей, учителей, социальных работников, волонтеров", - говорится в сообщении.

Первые наработки ожидаются уже в этом году.

В ОП отметили, что маленькие украинцы не защищены от цифровых опасностей. При этом 92% детей возрастом до 12 лет имеют доступ к интернету.

"60% подростков готовы встретиться с онлайн-другом, которым может стать кто угодно. В этом возрасте дети не связывают цифровую и реальную угрозы", - отметил Кулеба.

В Минюсте анонсировали проведение Всеукраинской недели по противодействию буллингу

Он также проинформировал, что 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы.

"Это прямо равняется получению травмы, которая меняет модель поведения человека уже во взрослом возрасте", - подчеркнул Уполномоченный Президента по правам ребенка.

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Дети, Интернет, Николай Кулеба, Буллинг.
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