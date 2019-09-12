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Четверг, 12.09.2019
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Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра

Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра

Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
07:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По примете 12 сентября крестьяне старались накрыть богатый стол и устроить пир.

Традиции на 12 сентября

Сытник, или свытник, - это то, что привычно и то, что дает хлеб. Недаром говорили: "Свытно с хлебом жить". До этого дня были оставлены на корню на ниве ячменные стебли еще с августовского жатвенника.

Был обычай завивать ячменные стебли со льняными да овсяными, заговаривать ниву на будущий урожай.

Крестьяне прозвали Александра Сытником по той причине, что в этот день - 12 сентября - было принято накрывать богатые столы, звать гостей и устраивать пышные пиршества. Как правило, обязательно готовили ячменную кашу на молоке, а также подавали на стол хлеб, выпеченный из зерна из нового урожая. Совершали специальный обряд, который, согласно приметам, гарантировал плодородный год. Для этого завивали в одну косу ячменные стебли вместе с льняными и овсяными.

Знаменательные события в истории: 12 сентября 2019 года

Приметы на 12 сентября

Теплый вечер и звездная ночь - к урожаю.

Если еж устроил нору на опушке - зима будет теплой, если в глубине чащи - жди крепких морозов, а ветры будут дуть чаще со стороны, противоположной от входа в нору.

Звездопад – в следующем году возможен неурожай.

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Заговор, Приметы, Обряды, 12 сентября, День Александра, Приметы на 12 сентября, День Благоверного князя Александра Невского.
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