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Двух коррупционеров из "Укрзализныци" будут судить

Двух коррупционеров из "Укрзализныци" будут судить
16:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Чиновники "Укрзализныци" предстанут перед судом за получение 270 тыс. грн взятки

В Киеве будут судить должностных лиц "Укрзализныци" за получение 270 тыс. грн взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя директора филиала "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" и начальника отдела указанного филиала в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"По результатам предварительного расследования установлено, что заместитель директора филиала "Центр сервисного обеспечения" по предварительному сговору с начальником отдела хозяйственного обеспечения филиала вымогали и получили от представителя предприятия 270 тыс. грн неправомерной выгоды за предоставление в пользование складского помещения площадью 3 тыс. кв. м, находящегося в хозяйственном ведании указанного филиала", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" перейдет под контроль правительства

Должностных лиц задержали "на горячем" в ходе контроля за совершением преступления после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Коррупционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Прокуратура, Укрзализныця, Суд.
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