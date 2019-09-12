"Укрзализныця" перейдет под контроль правительства

Новости Бизнеса:Мининфраструктуры "в ближайшее время" собирается вернуть под свой контроль "Укрзализныцю".

Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над "Укрзализныцей", сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам.

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - сказал он.

Министр отметил, что необходимые изменения в соответствующее положение об "Укрзализныци" уже готовятся и передача может состояться уже "в ближайшее время".

"Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад (в ведение Мининфраструктуры - ред.)", - сказал Криклий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця".

Напомним, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что процесс реструктуризации акционерной госкомпании "Укрзализныця" будет длиться от одного до трех-четырех лет.