"Что-то должно измениться": Аброськин написал рапорт на увольнении

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин признался, что подал рапорт на увольнение с должности.
Об этом он сообщил во время визита Мариуполя 12 сентября, передает телеканал T7.
"Я думаю, что все должны увидеть новых людей. Думаю, что-то должно измениться", – объяснил шаг заместитель председателя ГУНП.
При этом Аброськин отметил, что у мэра Мариуполя появился конкурент на кресло.
"Теперь господин Бойченко (мэр Мариуполя – ред.) должен переживать, потому что появился претендент на его место. Это точно. Я обещал – и это должно быть. Или Бойченко, или Аброськин, кто победит", – сказал он.
Генерал добавил, что Бойченко "уже стар и должен уйти".
Ранее сообщалось, что три заместителя начальника Национальной полиции Игорь Купранец, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей.
Однако утром 12 сентября Аброськин заявил, что остается на своей должности.