"Что-то должно измениться": Аброськин написал рапорт на увольнении

Новости Украины:Теперь Вячеслав Аброськин собирается в мэры Мариуполя.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин признался, что подал рапорт на увольнение с должности.

Об этом он сообщил во время визита Мариуполя 12 сентября, передает телеканал T7.

"Я думаю, что все должны увидеть новых людей. Думаю, что-то должно измениться", – объяснил шаг заместитель председателя ГУНП.

При этом Аброськин отметил, что у мэра Мариуполя появился конкурент на кресло.

"Теперь господин Бойченко (мэр Мариуполя – ред.) должен переживать, потому что появился претендент на его место. Это точно. Я обещал – и это должно быть. Или Бойченко, или Аброськин, кто победит", – сказал он.

Генерал добавил, что Бойченко "уже стар и должен уйти".

Ранее сообщалось, что три заместителя начальника Национальной полиции Игорь Купранец, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей.

Однако утром 12 сентября Аброськин заявил, что остается на своей должности.