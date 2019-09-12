Данилюк встретился с Международной консультативной группой и Женевским центром

Новости Украины:Во время встречи стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в рамках имплементации реформ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с представителями Международной консультативной группы (IAG) и Женевского центра DCAF.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во встрече с украинской стороны приняли также участие советники секретаря СНБО Украины по вопросам реформирования силовых структур.

Международную совещательную группу и Женевский центр представили, в частности, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, советник по вопросам политики безопасности Представительства НАТО в Украине, полковник Томаш Стрижах, заместитель главы EUAM Фредерик Веслау, руководитель политического департамента EUAM Балаш Ярабик, эксперты и координатор проектов Женевского центра DCAF.

Во время встречи стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в рамках имплементации реформ, в частности, вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины.

Данилюк подчеркнул, что сейчас идет активная работа по совершенствованию законодательства в секторе безопасности."Внедрение системных реформ в силовых ведомствах - ключевая задача для усиления обороноспособности Украины. Унификация отечественного законодательства с лучшими образцами международного сделает наш сектор безопасности и обороны более мощным", - сказал Данилюк.

Он также поблагодарил международных экспертов за советы и международный опыт в области реформирования органов безопасности.