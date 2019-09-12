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Кривонос на DSEI 2019 проводит стратегические для Украины встречи

Кривонос на DSEI 2019 проводит стратегические для Украины встречи
10:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос в Лондоне проводит встречи, направленные на повышение обороноспособности Украины.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в рамках посещения Международной выставки оборудования для обороны и безопасности (DSEI 2019, 10-13 сентября, Лондон) констатирует, что Украине следует более активно принимать участие в подобных мероприятиях.

"К сожалению, небольшое количество украинских компаний участвует в DSEI 2019. Хотя по нашим достижением нам есть что показать, нужна большая поддержка и помощь со стороны государства для участия в таких мероприятиях. Участие в таких мероприятиях увеличивает возможности продажи отечественной продукции, а рост продаж увеличивает расходы в государственный бюджет", - написал Кривонос на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он отметил, что DSEI 2019 объединяет широкий спектр оборудования из многих стран, которое демонстрируется в выставочных залах и на морских кораблях, высочайший интерес посетителей и делегаций - к широкому спектру военно-морского, сухопутного, охранного и аэрокосмического оборудования и услуг, которые экспонируются.

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"Параллельно с выставкой, провожу довольно мощное количество важных и стратегических для Украины встреч, которые нацелены на повышение обороноспособности и углубления сотрудничества с нашими партнерами", - также сообщил замсекретаря СНБО.

Вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк встретился со стратегическими советниками высокого уровня Министерства обороны Украины (DRAB - Defence Reform Advisory Board) и обсудил с ними реформы в данном секторе.

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СНБО, Александр Данилюк, Сергей Кривонос, DSEI 2019.
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