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Экс-замглавы "Самопомичи" стал партнером юрфирмы Ario

Экс-замглавы "Самопомичи" стал партнером юрфирмы Ario
00:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Руслан Сидорович бывший замглавы фракции "Самопомич" стал партнером юридической фирмы Ario.

Экс-заместитель главы парламентской фракции "Самопомич" VIII созыва Руслан Сидорович стал партнером юридической фирмы Ario.

Как сообщила юрфмирма на своей странице в соцсети Facebook, Сидорович будет специализироваться на практике защиты бизнеса, реструктуризации и банкротства, корпоративных клиентах и GR.

Сидорович был председателем подкомитета по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, членом Конституционной комиссии и членом Совета по вопросам судебной реформы, соавтор проекта Кодекса из процедур банкротства.

Напоминаем, народный депутат от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза во время заседания в Верховной Раде.

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Самопомич, Руслан Сидорович, Юрагенство, Ario.
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