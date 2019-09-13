Экс-замглавы "Самопомичи" стал партнером юрфирмы Ario

Новости Украины:Руслан Сидорович бывший замглавы фракции "Самопомич" стал партнером юридической фирмы Ario.

Экс-заместитель главы парламентской фракции "Самопомич" VIII созыва Руслан Сидорович стал партнером юридической фирмы Ario.

Как сообщила юрфмирма на своей странице в соцсети Facebook, Сидорович будет специализироваться на практике защиты бизнеса, реструктуризации и банкротства, корпоративных клиентах и GR.

Сидорович был председателем подкомитета по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, членом Конституционной комиссии и членом Совета по вопросам судебной реформы, соавтор проекта Кодекса из процедур банкротства.

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