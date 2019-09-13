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Супрун считает, что против нее готовят уголовное преследование

Супрун считает, что против нее готовят уголовное преследование
02:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Ульяна Супрун: Против меня и моей команды хотят открыть уголовные дела.

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что против нее и ее команды готовят уголовное преследование.

Об этом Супрун рассказала в интервью LB.ua, передает ATR.

«Мне уже сказали друзья из правоохранительных органов - им дано указание найти на меня и на моих заместителей нечто такое, что позволит открыть против нас уголовные дела. И сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, а после того начнут дело против меня», - сказала экс-министр.

По ее словам, уже сейчас Государственное бюро расследований преследует секретаря Минздрава Артема Янчука, который был назначен в 2017 году, - якобы из-за того, что у какого-то предприятия, выигравшего тендер, позже начались проблемы с регистрацией.

Также она отметила, что Счетная палата с подачи Комитета ВР по вопросам здоровья нации проведет аудит Минздрав а - это единственное министерство, где назначен аудит, и именно в тот период, когда его возглавляла Супрун.

Счетная палата проверит годы правления Супрун

«Инициатива о проверке поступила от Петра Багрия, чья фирма была едва ли не основным продавцом лекарств по завышенным ценам во времена Раисы Богатыревой. За эти три года Счетная палата уже провела 15 аудитов Минздрава, из них три были проверками международных закупок. Для сравнения, за два года, которые министром была Богатырева, Минздрав проверяли только пять раз, государственные закупки - ни разу», - сказала Супрун.

Напоминаем, Ульяна Супрун возглавляла Министерство здравоохранения Украины с 27 июля 2016 -го до 29 августа 2019 года, формально она так и не была назначена на должность министра, но исполняла обязанности главы ведомства в качестве первого заместителя.

Верховная Рада 9-го созыва на первом пленарном заседании назначила на должность министра здравоохранения Зоряну Скалецкую.

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Минздрав, МОЗ, Ульяна Супрун.
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