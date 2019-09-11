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Счетная палата проверит годы правления Супрун

Счетная палата проверит годы правления Супрун
12:48 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Министерстве здравоохранения проведут аудит деятельности Ульяны Супрун на посту министра.

Счетная палата проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения за 2016-19 годы, когда ведомство возглавлял Уляна Супрун.

"На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов".

"Просьба к комитету поступила от Петра Багрия, фирмы которого во времена Богатыревой были едва ли не основными продавцами лекарств по завышенным ценам для МОЗ".

"МОЗ Украины – это единственное министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы. Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков – вещь, которую прощают".

"Можно констатировать, что единственные реальные действия новой власти в сфере здравоохранения – обеспечить попытку реванша фармацевтической мафии".

Супрун добавила, что комитету предлагали расширить период проверки Минздрава на время правления Богатыревой, Мусия и Квиташвили, но это депутаты проигнорировали.

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Она также указала, что за время ее работы в Минздраве Счетная палата провела 15 аудитов, тогда как за время работы Богатыревой было всего 5 проверок министерства, и ни одна из них не касалась закупок лекарств.

По словам Супрун, до 2016 года, когда заработали централизованные закупки лекарств через международные организации и тендеры, мошенники наживались на тяжелобольных украинцах, проводя "тендеры" в закрытых кабинетах, давая откаты и расхищая сотни миллионов гривен.

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Экс-руководительница МОЗ добавила, что за время ее руководства министерством больше пациентов получили доступ к качественным лекарствам.

Она также дала ссылку на аналитический отчет Центра противодействия коррупции, который промониторил закупки лекарств по шести государственным программам в 2014 году, и в котором "заметно кто и сколько тогда заработал на закупках".

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Минздрав, Коррупция, МОЗ Украины, Аудит, Ульяна Супрун.
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