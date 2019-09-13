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Эксперт: Пациентов с лимфомами в Украине лечат на уровне мировых стандартов

Эксперт: Пациентов с лимфомами в Украине лечат на уровне мировых стандартов
06:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Ирирна Крячок; Лечение больных с лимфомой происходит на уровне мировых стандартов.

В Национальном институте рака пациентов с лимфомами лечат на уровне мировых стандартов, применяя новейшие методы терапии.

Об этом на брифинге по случаю Всемирного дня борьбы с лимфомой сказала ведущий гематолог Украины, заведующая научно-исследовательским отделением химиотерапии гемобластозов Национального института рака (НИР) доктор медицинских наук Ирина Крячок, передает корреспондент Укринформа.

“Мы применяем в Институте рака диагностику и лечение больных с лимфомой на уровне мировых стандартов. К сожалению, мы ограничены материально, учитывая сегодняшнюю ситуацию в стране. Но мы делаем все возможное для того, чтобы эти стандарты лечения были максимально приближены к мировым. На вопрос пациентов, у которых впервые обнаружили лимфому - "стоит ли ехать лечиться за границу?" - мой ответ - “нет”, - рассказала Ирина Крячок.

Она подчеркнула, что, по данным статистики, больные лимфомой, которые лечатся в НИР, живут с такими же показателями, как и больные за рубежом.

“Мы можем предоставить все виды помощи для таких больных здесь, за исключением аллогенной трансплантации. Среди наших достижений: в 2016 году мы начали очень важный метод лечения, применяемый при отсутствии ответа на стандартную терапию, при рецидиве - это высокодозная химиотерапия и трансплантация. Мы успешно продолжим это направление и выходим на уровень, на котором это делается в других странах”, - отметила Крячок.

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Все по теме:

Лечение, Болезнь, Эксперт, Врач, Лимфома, Ирина Крячок, НИР.
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