Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

Новости Украины:Сегодня, 13 сентября, 256-й день года по григорианскому календарю.

Традиции на 13 сентября

В этот день начинали убирать овощные культуры - морковь, свеклу, картофель, то есть все корнеплоды, кроме репы.

Считалось, что в этот день журавли держат совет, когда улетать в теплые края, поэтому в некоторых местностях 13 сентября называли журавлиным вече. Самая любимая ягода этих птиц - клюква, которую часто называли журавинкой, но ходить в этот день на болота до отлета журавлей ни в коем случае нельзя, поскольку можно утонуть на болоте или потерять разум.

Приметы на 13 сентября

Если журавли в этот день летят низко - зима ожидается теплая, если высоко - холодная.

Журавли громко курлычут - к дождю.

Лебедь летит - к снегу.

Лебеди улетают на юг поздно - осень будет продолжительная и теплая.

Домашняя птица нахохлилась - к непогоде.

Сентябрь птицу в дорогу торопит.

Всяк корешок в своей поре.

Хозяйка при коровке, а девки - при морковке.