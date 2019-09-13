Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

Традиции на 13 сентября
В этот день начинали убирать овощные культуры - морковь, свеклу, картофель, то есть все корнеплоды, кроме репы.
Считалось, что в этот день журавли держат совет, когда улетать в теплые края, поэтому в некоторых местностях 13 сентября называли журавлиным вече. Самая любимая ягода этих птиц - клюква, которую часто называли журавинкой, но ходить в этот день на болота до отлета журавлей ни в коем случае нельзя, поскольку можно утонуть на болоте или потерять разум.
Приметы на 13 сентября
Если журавли в этот день летят низко - зима ожидается теплая, если высоко - холодная.
Журавли громко курлычут - к дождю.
Лебедь летит - к снегу.
Лебеди улетают на юг поздно - осень будет продолжительная и теплая.
Домашняя птица нахохлилась - к непогоде.
Сентябрь птицу в дорогу торопит.
Всяк корешок в своей поре.
Хозяйка при коровке, а девки - при морковке.