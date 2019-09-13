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Пятница, 13.09.2019
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Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день
07:36 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:Сегодня, 13 сентября, 256-й день года по григорианскому календарю.

Традиции на 13 сентября

В этот день начинали убирать овощные культуры - морковь, свеклу, картофель, то есть все корнеплоды, кроме репы. 

Считалось, что в этот день журавли держат совет, когда улетать в теплые края, поэтому в некоторых местностях 13 сентября называли журавлиным вече. Самая любимая ягода этих птиц - клюква, которую часто называли журавинкой, но ходить в этот день на болота до отлета журавлей ни в коем случае нельзя, поскольку можно утонуть на болоте или потерять разум. 

Приметы на 13 сентября

Если журавли в этот день летят низко - зима ожидается теплая, если высоко - холодная. 

Журавли громко курлычут - к дождю. 

Лебедь летит - к снегу. 

Знаменательные события в истории: 13 сентября 2019 года

Лебеди улетают на юг поздно - осень будет продолжительная и теплая. 

Домашняя птица нахохлилась - к непогоде. 

Сентябрь птицу в дорогу торопит. 

Всяк корешок в своей поре. 

Хозяйка при коровке, а девки - при морковке.

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Заговор, Приметы, Обряды, 13 сентября, Куприянов день, Журавлиное вече, Приметы на 13 сентября.
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