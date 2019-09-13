Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)

За тринадцатым числом закрепилась дурная слава, и когда это число выпадает на пятницу, опасаются неприятностей.
Защитные приметы сегодня уберегут от непредвиденных трудностей и помогут сохранить боевой дух. Эксперты предлагают узнать, как можно эффективно обезопасить себя от проблем и негатива.
Как обезопасить себя в пятницу 13-го
В народе пятницу, которая выпадает на 13 число, называли черной из-за того, что верили в разгул нечисти. Считалось, что нечисть обретает особую силу и способна навредить неосторожным людям. В связи с этим стоит соблюдать правила, чтобы обезопасить себя от неприятностей:
Защитные приметы
Соблюдение вышеперечисленных правил поможет сохранить бодрость духа и ловко увернуться от любой беды. Кроме того, существует пять защитных примет, благодаря которым каждый сможет провести день удачно и стать недосягаемым для неприятностей.
1. С утра сегодня нужно улыбнуться своему отражению, поплевать трижды через левое плечо и произнести: "Чур меня". Простой ритуал поможет сохранить хорошее настроение, а также избавит от нежелательного внимания со стороны недоброжелателей.
2. Нужно попросить помощи у своего ангела-хранителя, а также прочитать защитные молитвы, если интуиция подсказывает, что беда не за горами. Сегодня лучше все делать интуитивно, прислушиваясь к внутреннему голосу, чтобы избежать проблем и увернуться от наступающих неприятностей.
3. Наши предки защищали себя талисманами, которые призваны уберечь от нечистой силы, порчи и сглаза. Чаще всего в пятницу 13 заговаривают булавки. Их прикалывают к изнанке одежды и не снимают до завершения дня. Кроме того, сохранить удачу поможет одежда, надетая наизнанку. Это может быть носок, который не видно под брюками.
4. По примете, о том, что приснилось в ночь на пятницу 13, нельзя никому говорить. Позитивные сны в таком случае не сбудутся, а неприятные сновидения, наоборот, могут стать кошмаром в реальной жизни. В случае, если приснился плохой сон, после пробуждения умываются проточной водой, дают каплям стечь с лица, приговаривая: "Худой сон смываю, удачу привлекаю".
5. Считается, что в этот день не стоит смотреть в глаза посторонним людям. Это убережет от сглазов и порчи, а также от внимания со стороны энергетических вампиров. Оградить себя от проблем поможет укрепление биополя, которое не допустит оттока энергии и вмешательства со стороны злых сил.
Самым важным в пятницу 13-го остается позитивный настрой и вера в лучшее. В таком случае будет проще справляться с неурядицами и противостоять проблемам. Тем, кто суеверен, стоит запастись амулетами, привлекающими удачу, и постараться не вступать в диалог с посторонними людьми.