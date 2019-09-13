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В Кремле отреагировали на призыв Зеленского ужесточить санкции против России

В Кремле отреагировали на призыв Зеленского ужесточить санкции против России
15:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Пресс-секретарь Путина рассказал, что им нравятся слова о выполнении Украиной положений минских договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно воспринял призыв украинского лидера Владимира Зеленского к Европе продлить санкции против России.

Об этом Песков сообщил 13 сентября, утверждая, что "санкции – это обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользы, противоречит международному праву и не несет ничего хорошего".

При этом пресс-секретарь Путина отметил, что им "больше нравятся слова" о выполнении Украиной положений минских соглашений, в частности – о дорожной карте.

"Вот эти слова, вот эти новости нам импонируют больше, чем те, что были озвучены", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к международным партнерам, которые думают над снятием санкций с РФ: "Вы теряете деньги. Мы теряем людей!".

Россия расширит санкции против граждан США

"Санкции – это фактически те же жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Это налог ради мира, и пока его не восстановят, санкции должны быть сохранены", - подчеркнул он.

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Кремль, Россия, Санкции, Европа, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.
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