Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября

Новости Украины:С завтрашнего дня погода в Украине начнет меняться.

Прохладный и влажный воздух Западной Европы переместится, поэтому увеличится облачность и кое-где пройдет дождь, дневная температура снизится, и лишь жители юга и востока страны еще будут наслаждаться летним теплом.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В субботу ночью, утром в западных и северных областях, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Карта осадков 14 сентября

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Карта ветров 14 сентября

Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, по Украине:

Ужгород – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Луцк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Ровно – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Житомир – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Винница – +19...+21, дождь

Одесса – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Николаев – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Херсон – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +21...+23, дождь

Черкассы – +20...+22, дождь

Чернигов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Сумы – +19...+21, дождь

Полтава – +20...+22, дождь

Днепр – +25...+27, дождь

Запорожье – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Донецк – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Луганск – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Харьков – +24...+26, дождь

Киев – +20..+22, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды 14 сентября

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 18-23°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 23-28°.

В Киеве - ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится.

По ее прогнозу, в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально + 17 + 23 градуса.