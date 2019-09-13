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Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября

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Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября
17:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:С завтрашнего дня погода в Украине начнет меняться.

Прохладный и влажный воздух Западной Европы переместится, поэтому увеличится облачность и кое-где пройдет дождь, дневная температура снизится, и лишь жители юга и востока страны еще будут наслаждаться летним теплом.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В субботу ночью, утром в западных и северных областях, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Карта осадков 14 сентября

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Карта ветров 14 сентября

Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +19...+21, дождь

  • Одесса – +25...+27, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +26...+28, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +26...+28, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +25...+27, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +21...+23, дождь

  • Черкассы – +20...+22, дождь

  • Чернигов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +19...+21, дождь

  • Полтава – +20...+22, дождь

  • Днепр – +25...+27, дождь

  • Запорожье – +25...+27, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +26...+28, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +25...+27, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +24...+26, дождь

  • Киев – +20..+22, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды 14 сентября

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 18-23°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 23-28°.

В Киеве - ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

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Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится.

По ее прогнозу, в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально + 17 + 23 градуса.

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Погода, Непогода, Укргидрометцентр, Осень, Сентябрь, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра, 14 сентября, Погода 14 сентября.
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