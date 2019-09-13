Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября

Прохладный и влажный воздух Западной Европы переместится, поэтому увеличится облачность и кое-где пройдет дождь, дневная температура снизится, и лишь жители юга и востока страны еще будут наслаждаться летним теплом.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
В субботу ночью, утром в западных и северных областях, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Карта осадков 14 сентября
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.
Карта ветров 14 сентября
Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, по Украине:
Ужгород – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Луцк – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Ровно – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Житомир – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Винница – +19...+21, дождь
Одесса – +25...+27, переменная облачность, без осадков
Николаев – +26...+28, переменная облачность, без осадков
Херсон – +26...+28, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +25...+27, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +21...+23, дождь
Черкассы – +20...+22, дождь
Чернигов – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Сумы – +19...+21, дождь
Полтава – +20...+22, дождь
Днепр – +25...+27, дождь
Запорожье – +25...+27, переменная облачность, без осадков
Донецк – +26...+28, переменная облачность, без осадков
Луганск – +25...+27, переменная облачность, без осадков
Харьков – +24...+26, дождь
Киев – +20..+22, переменная облачность, без осадков
Прогноз погоды 14 сентября
Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 18-23°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 23-28°.
В Киеве - ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и температура воздуха существенно снизится.
По ее прогнозу, в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально + 17 + 23 градуса.