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На подпольном цехе Польши были задержаны украинцы

На подпольном цехе Польши были задержаны украинцы
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:По оценкам правоохранителей, за несколько месяцев в цехе могли изготовить сигарет на сумму около 1,8 млн евро.

В Лодзинском воеводстве Польши задержали 26 украинцев, работавших в подпольном цехе по упаковке сигарет.

Правоохранители обнаружили подпольное производство в домовладении, которое арендовал украинец, сообщает Польское радио.

Все задержанные проживали на территории домовладения. Туда привозили готовые партии сигарет и паковали их. Незаконную деятельность координировал 32-летний мужчина.

На подпольной фабрике изъяты профессиональные машины для упаковки сигарет, коробки, фольга, устройства для подавления мобильных телефонов, более 640 тыс. готовых сигарет и 24 кг табака. Стоимость изъятых сигарет составляет около 104 тыс. евро.

По оценкам правоохранителей, за несколько месяцев в цехе могли изготовить сигарет на сумму около 1,8 млн евро. Задержанных обвиняют в участии в организованной преступной группе, незаконном изготовлении табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов.

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32-летнего гражданина Украины обвинили, среди прочего, в руководстве преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Организатору группы грозит до 10 лет заключения.

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Польша, Полиция, Украинцы, Сигареты, Табачные изделия, Подпольный цех.
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