Госизмена Януковича: суд начал рассмотрение жалоб адвокатов

Новости Украины:Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалоб адвокатов на приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Сегодня наконец столичный апелляционный суд собрался для рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов Януковича на приговор, вынесенный Оболонским райсудом Киева, согласно которому экс-президент заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.

На заседании суда адвокаты Януковича подали несколько ходатайств. В одном ходатайстве говорилось, что Янукович должен присутствовать на заседании в соответствии с международными соглашениями по реализации права на защиту.

Еще в одном ходатайстве адвокаты просили суд пересмотреть ряд доказательств, в частности, относительно якобы покушения на жизнь Януковича во время его поездки из Киева в Харьков 21-22 февраля 2014 года. Все ходатайства суд отклонил.

После этого в заседании суда был объявлен перерыв, чтобы адвокаты Януковича посоветовались с ним.

Следующее заседание назначено на 23 сентября на 11.00.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Прокуроры просили суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. От обжалования приговора прокуратура отказалась.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным и принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.

Апелляционный суд несколько раз по разным причинам не мог начать рассмотрение жалоб.