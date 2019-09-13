ГБР подозревают Порошенко в госизмене

Новости Украины:По возможной госизмене Порошенко, ГБР начали допрашывать освобожденных моряков.

Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать освобожденных украинских моряков по уголовному производству, открытому по факту возможного совершения экс-президентом Порошенко и другими должностными лицами государственной измены. Об этом координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов сообщил в Facebook.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных моряков по делу о ”Керченском инциденте”, возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова А.В.", - написал он.

21 мая в ГБР сообщили, что по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова следователи бюро открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены (ст.111 УК), действий, направленных на захват государственной власти (109 УК), и превышения военным служебным лицом власти или служебных полномочий (426-1 УК) со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года.

В ГБР детализировали, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Сегодня, 13 сентября, Порошенко заявил о передаче в ГБР письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен.

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

В связи с захватом моряков и кораблей Порошенко ввел в Украине военное положение, которое действовало в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

9 июля российское следствие предъявило обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.