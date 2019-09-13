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ГБР проводит обыски в "Международном инвестиционном банке”

ГБР проводит обыски в "Международном инвестиционном банке”
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Обыски проходят в рамках дела о купле-продаже "Кузни на Рыбальском".

Государственное бюро расследований проводит обыски в "Международном инвестиционном банке" в рамках расследования дела о возможных противоправных действиях при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Об обысках: действительно, сегодня следователи ГБР проводили определенные следственные действия, в том числе обыски в "Международном инвестиционном банке". Я не могу их детализировать, поскольку следственные действия еще не завершены", - сказала она.

Иванова уточнила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства относительно операции по купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

ГБР проводит обыски в в офисе "Укроборонпром"

23 мая директор ГБР Роман Труба заявил, что в бюро изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении бывшим президентом Украины Петром Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".

17 июля Порошенко не явился на допрос в ГБР в качестве свидетеля по этому делу.

Позже Труба сообщил, что адвокаты Порошенко связались с ГБР и объяснили, что экс-президент не смог прийти на допрос в связи с участием в избирательной кампании.

25 июля Порошенко дал показания следователям ГБР по делу о купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

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ГБР, Обыски, Кузница на Рыбальском, Роман Труба.
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