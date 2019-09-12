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ГБР проводит обыски в в офисе "Укроборонпром"

ГБР проводит обыски в в офисе "Укроборонпром"
14:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Обыски в концерне проходят в рамках до судебного расследования факту злоупотребления служебным положением.

Государственное бюро расследований проводит обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Телеграмм-канале.

"ГБР проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав", - заявил он.

По словам Трубы, все следственные действия, которые там проходят, санкционированы. Проходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" в настоящее время нет. Больше подробностей будет в дальнейшем", - отметил Труба.

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В свою очередь, в пресс-службе концерна сообщили, что следователи изымают документы и другие вещи, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. Во время досудебного расследования устанавливается причастность должностных лиц концерна "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна.

В "Укроборонпроме" заверили, что работники ГБР были беспрепятственно допущены ко всем помещениям концерна и предприятий-участников, им предоставляется доступ ко всей имеющейся на предприятиях документации в рабочем режиме.

"Руководство государственного концерна "Укроборонпром" будет способствовать любым санкционированным следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении концерна и предприятий-участников. Информация и документы на запросы следователей будут предоставляться в полном объеме, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины”, - подчеркнули в пресс -службе.

Также указывается, что ранее работники концерна уже добровольно предоставляли запрашиваемую правоохранителями информацию и документы в рамках данного уголовного производства.

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18 июля президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявил о передаче в правоохранительные органы материалов о коррупционной схеме в оборонной промышленности, с помощью которой по сомнительным контрактам на офшорные компании было выведено почти 30 млн долларов США.

1 августа пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что Бюро по заявлению Офиса президента Украины открыло производство о возможных злоупотреблениях должностными лицами Нацбанка, которые могли подорвать обороноспособность Украины.

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Нацбанк, ГБР, Роман Труба, Укроборомпром.
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