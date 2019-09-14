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Аэропорт Праги исправил название Kiev на Kyiv

Аэропорт Праги исправил название Kiev на Kyiv
01:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Аэропорт Праги имени Вацлава Гавела изменил название столицы Украины на корректное.

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела перешел на корректную транслитерацию названия столицы Украины латиницей транслитерацию названия столицы Украины – Kyiv вместо Kiev.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

"После долгих размышлений и убеждений Пражский аэропорт им. В.Гавела же присоединился к когорте тех аэропортов, которые правильно называют английской столице Украины - #KyivNotKiev. Кстати, Odesa теперь пишут правильно также", - отметил он.

Дипломат добавил, что теперь осталось исправить только написание названия украинского аэропорта Борисполь - с Borispol на Boryspil.

50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv

Напоминаем, с октября 2018 года МИД Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine запустили онлайн-кампанию #CorrectUA, которая имеет целью обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания латиничских названий украинских городов Киева, Одессы, Львова.

Совет США по географическим названиям приняла решение о смене официального названия украинской столицы с Kiev на Kyiv в международной базе.

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Киев, Аэропорт, Прага, Kyiv Not Kiev.
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