Лайчак: ОБСЕ будет помогать прогрессу мирного решения конфликта на Донбассе

Новости Украины:Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак: ОБСЕ продолжит способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявил, что ОБСЕ будет продолжать в дальнейшем способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"ОБСЕ готова и в дальнейшем способствовать прогрессу в мирном урегулировании на Донбассе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в пятницу, 12 сентября, глава МИД Украины Вадим Пристайко и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества стран, взаимодействия по евроатлантической интеграции Украины. кроме того, стороны обсудили приоритетные вопросы по европейской безопасности с учетом председательства Чехии в ОБСЕ в 2019 году.

Лайчак высоко оценил действия президента Владимира Зеленского для достижения мира. Он подчеркнул, что ОБСЕ и в дальнейшем будет способствовать прогрессу в мирном урегулировании (конфликта на Донбассе – ИФ).

Также Пристайко отметил, что для Украины важен опыт сотрудничества Словакии с ЕС и НАТО. Он и призвал к использованию все механизмы для поддержки усилий украинской стороны относительно возвращения своих территорий.

Стороны также отметили положительные тенденции в двустороннем торговом сотрудничестве, эффективность сотрудничества в сфере энергетики, общее видение необходимости сохранения статуса основных стран-транзитеров российского газа в ЕС.