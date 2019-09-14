Осадков мало, но похолодает: осенний прогноз погоды на 14 сентября

Новости Украины:Летнее тепло сохранится лишь на некоторых территориях Украины, однако похолодание ожидается повсеместно.

Прохладный и влажный воздух Западной Европы переместится, поэтому увеличится облачность и кое-где пройдет дождь, дневная температура снизится, и лишь жители юга и востока страны еще будут наслаждаться летним теплом.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В субботу ночью, утром в западных и северных областях, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 18-23°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 23-28°.

В Киеве - ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, по Украине:

Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, без осадков

Львов – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Тернополь – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Черновцы – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Хмельницкий – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Луцк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Ровно – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Житомир – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Винница – +19...+21, небольшой дождь

Одесса – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Николаев – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Херсон – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +21...+23, небольшой дождь

Черкассы – +20...+22, небольшой дождь

Чернигов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Сумы – +19...+21, небольшой дождь

Полтава – +20...+22, небольшой дождь

Днепр – +25...+27, небольшой дождь

Запорожье – +25...+27, переменная облачность

Донецк – +26...+28, переменная облачность

Луганск – +25...+27, переменная облачность

Харьков – +24...+26, небольшой дождь

Киев – +20..+22, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 14 сентября

Прогноз погоды на 15 сентября

По прогнозу синоптиков, осадков будет мало, 14 и 15 сентября дожди возможны в западных, северных и центральных областях. А в понедельник, 16 сентября, температурный фон немного повысится, и тепло продержится до конца следующей недели, когда также ожидается снижение температуры к осенним отметкам - до 17-10 градусов. Что касается дождей, то местами они возможны 17, 18 и 20 сентября.

Кроме этого, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что атмосферный фронт с северо-запада в конце недели приведет к снижению температурного фона в Украине. В субботу, 14 сентября, дневная температура снизится до 18-23 градусов тепла, в воскресенье - до 13-19 градусов.

Синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+19 градусов, в горных районах - +8...+13. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры составит +30...+39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) - +24...+29. Абсолютный минимум будет уже с отрицательными значениями: -1...-8 градусов. В южной части местами 0...+4