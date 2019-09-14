Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Овнов День приносит массу мелких недоразумений. Все проблемы можно решить, но вы слишком волнуетесь, нервничаете, не можете завершить то, что начали. Люди, прежде поддерживавшие вас, сейчас слишком заняты собственными делами. Порой вам очень не хватает общения с ними. Ситуация изменится к лучшему, если вы сосредоточитесь на решении каких-то актуальных задач. Чем больше полезного вы делаете, тем лучше себя чувствуете. Близким может потребоваться ваша помощь, старайтесь не отвечать отказом на их просьбы.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Тельцов В начале дня вам будет нелегко. Это время, когда обостряются все давние противоречия, вспоминаются старые обиды, сохранять самообладание оказывается крайне сложно. Не исключены конфликты с людьми, с которыми вы прежде были очень близки. Вы стараетесь не говорить лишнего и не поддаваться на провокации, но порой эмоции все же берут верх над здравым смыслом. Вторая половина дня не будет более плодотворной, чем первая, но пройдет спокойнее. Вы сможете отдохнуть, восстановить силы и обдумать планы на будущее. Порадует общение с друзьями.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Близнецов Все сложится неплохо, хотя поначалу вам придется бороться с недоброжелателями и прикладывать усилия, чтобы достичь даже скромных успехов. Влияние негативных тенденций будет заметнее утром, а потом вы почувствуете, что ситуация меняется к лучшему, открываются новые возможности, появляется шанс сделать то, что прежде не получалось. Возможны небольшие финансовые потери. Особенно расстраиваться из-за них не стоит: вскоре вам удастся пополнить бюджет. Не торопитесь с покупками и сделками, иначе вскоре пожалеете, что согласились на не самые выгодные условия.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Раков Дел и забот будет куда больше, чем обычно. Велик соблазн отложить все на потом, но вы хорошо понимаете, что не можете себе этого позволить. Старайтесь действовать в соответствии с планом, который составили заранее, не отвлекаться на пустяки, что бы ни говорили окружающие. Возможны недоразумения в семье, какие-то домашние проблемы, для решения которых вам придется приложить усилия. Иногда вести себя приходится гораздо жестче, чем вы привыкли. Нельзя сказать, что это вам по душе, но нужного результата иначе не добиться.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Львов День полон забот. Часто собственные дела приходится откладывать, чтобы помочь знакомым, оказавшимся в сложной ситуации, исправить чужие ошибки. Друзья и другие близкие люди ждут от вас безусловной поддержки, вы не всегда можете оправдать их надежды, это печалит. Однако важно помнить и о своих интересах. Возможны незапланированные поездки. Они оказываются куда увлекательнее, чем можно было предположить, позволяют завязать полезные знакомства. Не исключено начало романтической истории, совсем не похожей на те, что вы переживали раньше.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Дев Старайтесь легко относиться ко всему, что приносит этот день. Не теряйте равновесия, если что-то идет не так, не нервничайте и не паникуйте; успех будет зависеть как раз от того, удастся ли вам сохранить самообладание. Небольшие разногласия с окружающими - тоже не катастрофа. Они не испортят отношения надолго, не оставят неприятного осадка. Гармония и взаимопонимание вскоре восстановятся. Этот день хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то старым делам. Сейчас у вас может получиться то, с чем прежде не удавалось справиться. Тут очень пригодятся знания и умения, полученные в последнее время.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Весов Нервный, напряженный день. Вам хочется спокойствия и определенности, но рассчитывать на них сейчас не приходится. Куда вероятнее другое: нужно будет все время торопиться, принимать решения на ходу, брать на себя ответственность за других и пытаться вывести тайных недоброжелателей на чистую воду. Помните, что все эти испытания вам по силам, и не теряйте уверенности в себе. Радует общение с близкими. У них найдутся для вас и добрые слова, и хорошие советы. Давние разногласия остаются в прошлом. Отношения, которые в последнее время складывались напряженно, меняются к лучшему.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Скорпионов Будет трудновато. Но дело тут не столько в происходящих событиях, сколько в вашем отношении к ним. Вы все время ждете неприятностей - а это очень утомительно. К тому же сосредоточиться на делах оказывается трудно, потому и вероятность ошибок заметно возрастает. Справиться со всем помогают друзья. С ними вы можете поделиться любыми своими сомнениями и тревогами, получить не только поддержку, но и хороший совет. Благоприятный день для небольших домашних перемен. Можно переставить мебель, обновить интерьер, купить какую-то бытовую технику - все это очень порадует. Вечером можно принимать гостей.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Стрельцов Нужно терпение. Вряд ли все, что вы задумали, можно будет воплотить в жизнь сразу. Куда вероятнее, что возникнут трудности, а бесконечные задержки будут мешать двигаться вперед так быстро, как хотелось бы. Неразрешимых проблем не возникает, но вам порой не хватает опыта, чтобы выбрать верный путь. Не стесняйтесь обращаться за советами к друзьям и просто хорошим знакомым. Будьте особенно осторожны там, где дело касается денег. Вы склонны к легкомыслию, а это ведет к потерям, напрасным расходам. Держитесь подальше от тех, кто предлагает сомнительные сделки.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Козерогов День будет удачным и интересным, но довольно нервным. Все идет не по плану, приходится проявлять чудеса настойчивости, чтобы успеть сделать то, что нужно. Самых нетерпеливых Козерогов сводят с ума бесконечные задержки. Представители знака стараются не показывать своих эмоций, но это не всегда получается. Успехи вероятны там, где требуются фантазия и творческий подход, а также способность быстро учиться. Полезным окажется чужой опыт, вы безошибочно выберете в своем окружении именно того человека, к которому стоит обратиться за советом.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 сентября 2019 для Водолеев День отличается напряженным эмоциональным фоном. Настроение часто меняется. Не всегда удается сосредоточиться - отвлекают посторонние мысли. К тому же вам трудно сопротивляться соблазнам, и если появляется возможность исполнить какие-то мимолетные желания, вы ее не упускаете. Окружающие охотно дают советы, даже когда вы о них не просите, причем не всегда высказываются деликатно. Старайтесь не реагировать на это слишком остро, ссоры сейчас ни к чему. Возможны финансовые потери, неудачные покупки. Нежелательно брать деньги в долг, обращаться за кредитом.