В Кабмине думают над возможностью проведения переписи населения Украины

Новости Украины:Премьер-министр Украины заявляют, что перепись населения будет проходить через смартфон.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в Кабинете министров думают над попыткой проведения переписи населения в этом году. Об этом Гончарук сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Мы думаем над тем, каким образом попытаться провести перепись населения уже в этом году, а не в следующем, как это было запланировано", - сказал премьер.

"Я не думаю, что это реально абсолютно сделать полностью, но какую-то значительную часть мы точно сделаем", - добавил Гончарук. В последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.

В июне в правительстве предлагали провести перепись населения Украины в 2020 году с помощью смартфона.

"Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон. Уже несколько лет мы проводим подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем", - отметил он.